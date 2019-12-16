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Ситуація на КПВВ у зоні ООС: зранку в чергах нарахували 280 автівок

Ситуація на КПВВ у зоні ООС: зранку в чергах нарахували 280 автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Зранку в понеділок, 16 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах зібрались 280 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/60; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 30/50; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.

Також у пресслужбі додали, що за минулу добу інтенсивність пасажиро-транспортного потоку зменшилась. Загалом через КПВВ прослідувало 32,5 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів. Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 08.00 до 17.00.

Нагадаємо, на КПВВ "Гнутове" чоловік намагався з тимчасово окупованого Донецька незаконно перевести 23 пляшки алкоголю до Маріуполя.

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