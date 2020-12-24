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Шумков після звільнення заявив про знущання в тюрмах РФ

Київ • УНН

 • 19862 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Олександр Шумков, який повернувся до України, відбувши тюремний строк у РФ, заявив про надзвичайні тортури в тих місцях позбавлення волі, де його утримували. Про це повідомив сам звільнений політв'язень у відео, яку опубліковано в Telegram-каналі Уповноваженого ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.

Шумков після звільнення заявив про знущання в тюрмах РФ

"Уповноваженій Денісовій подяка за те, що вона “штурхала” цю Москалькову (Тетяна Москалькова, Уповноважена з прав людини в РФ - ред.), котра є захисником прав людини "п'ятої колони" в Україні. Згадую яскравий приклад, як вона приїхала в Херсонський слідчий ізолятор до Вишинського й, у той же час, не могла приїхати у Твер або Ржев. У Ржевській колонії людей просто вбивають. Не тільки мене, таких самих як я", - сказав Шумков.

Уже колишній політв'язень відзначив турботу українського омбудсмена Людмили Денісової про вітчизняних політв'язнів на території РФ.

“Якби не ці всі турботи я б, можливо, живим не повернувся”, - підсумував Шумков.

Раніше УНН повідомляв, що український політв'язень Олександр Шумков, який відбув тюремний строк у виправній колонії №4 у Тверській області, перетнув українсько-російський кордон.

Також, омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Шумков сьогодні повернеться до Херсона.

Зазначимо, що Олександр Шумков служив у ЗСУ в Херсонській області. 17 серпня 2017 він не повернувся після служби додому, а у вересні його виявили в російському СІЗО. Його звинуватили в участі у забороненій в РФ організації «Правий сектор». У грудні 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Олександра Шумкова до чотирьох років колонії загального режиму.

Протягом періоду перебування в місцях позбавлення волі неодноразово повідомлялося про знущання, побиття та погрози вбивством незаконно засудженому українцю Олександру Шумкову. Додамо, що омбудсмен Людмила Денісова раніше відзначала, що Шумков входить до списку тих, хто має критичний психологічний і фізичний стан.

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