СБУ викрила ботоферму, що фінансувалася з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Служба безпеки України припинили роботу ботоферми, яка працювала з більш як 5 тис. фейкових акаунтів і поширювала неправдиву інформацію про Україну й отримувала фінансування з території РФ. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
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“Виконавці розмістили обладнання в орендованій квартирі в Києві. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення. Виконавці діяли в інтересах третіх осіб, які підтримували гібридну війну проти України. За задумом замовників, спотворена інформація мала впливати на свідомість людей для поширення негативних настроїв у суспільстві й дискредитувати українську владу всередині країни і за її межами”, — повідомляє СБУ.
Деталі
Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання, понад 3 тис. сім-карт.
Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство, встановлюють усіх причетних до протиправної діяльності.
Додамо
Протягом 2020 року кіберфахівці СБУ нейтралізували 600 кібератак та викрили 20 хакерських угруповань. Загалом, минулого року за матеріалами кіберпідрозділів Служби безпеки розпочато 496 кримінальних проваджень.