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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 40268 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 58243 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106783 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142619 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194431 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192900 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278741 просмотра

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2 марта, 18:15 • 326057 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157819 просмотра

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СБУ разоблачила ботоферму, которая финансировалась из РФ

СБУ разоблачила ботоферму, которая финансировалась из РФ

Киев  •  УНН

 • 18927 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Служба безопасности Украины прекратили работу ботофермы, которая работала с более 5 тыс. фейковых аккаунтов и распространяла ложную информацию об Украине и получала финансирование с территории РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

“Исполнители разместили оборудования в арендованной квартире в Киеве. Специализированные аппаратно-программные комплексы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения. Исполнители действовали в интересах третьих лиц, поддерживавших гибридную войну против Украины. По замыслу заказчиков, искаженная информация должна была влиять на сознание людей для распространения негативных настроений в обществе и дискреминации украинской власти внутри страны и за ее пределами”, — сообщает СБУ.

Детали

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, более 3 тыс. сим-карт.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие, устанавливают всех причастных к противоправной деятельности.

Добавим

В течение 2020 года киберспециалисты СБУ нейтрализовали 600 кибератак и разоблачили 20 хакерских группировок. В общем, в прошлом году по материалам киберподразделения Службы безопасности начато 496 уголовных производств.

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