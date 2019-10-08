Рябошапка призначив ексзаступника голови СБУ Трепака своїм заступником
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Віктора Трепака на посаду заступника Генпрокурора. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.
"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 8 жовтня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Трепака заступником Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.
Віктор Трепак з 2000 року був призваний на військову службу в органи СБУ, де проходив її на оперативних і керівних посадах. З 2015 по 2016 роки Віктор Трепак займав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Як повідомляв УНН, на посаду заступника Рябошапки претендував ексзаступник глави СБУ Трепак.