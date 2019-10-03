На посаду заступника Рябошапки претендує екс-заступник глави СБУ Трепак
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак претендує на посаду заступника генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Про це УНН повідомляє з посиланням на декларацію Трепака.
В декларації Трепака вказується, що він претендує на посаду прокурора відділу ГПУ та заступника прокурора.
Також, згідно з даними декларації, Трепака володіє четвертиною майже 100-метрової квартири в Києві. Окрім того на нього зареєстрований об’єкт незавершеного будівництва (літня тераса) на Львівщині та карабін Blaser R8.
Як повідомлялося раніше, Трепака, передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд дол колишнім і нинішнім чиновникам.
Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посад заступників Генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука.