У НАБУ готуються передати до САП другу підозру у справі "чорної бухгалтерії ПР"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро готуються передати Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі другу підозру у справі “чорної бухгалтерії Партії регіонів”. Про це на прес-конференції заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“Якраз другу підозру зараз детективи збираються передати антикорупційним прокурорам в антикорупційну прокуратуру, наскільки мені доповіли. Підозра готується”, — сказав А.Ситник.
При цьому він відмовився назвати прізвище підозрюваного.
Нагадаємо, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака.
За словами В.Трепака, він передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд дол колишнім і нинішнім чиновникам.