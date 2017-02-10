В НАБУ готовятся передать в САП второе подозрение по делу "черной бухгалтерии ПР"

"Как раз второе подозрение сейчас детективы собираются передать антикоррупционным прокурорам в антикоррупционную прокуратуру, насколько мне доложили. Подозрение готовится", - сказал А.Сытник.

При этом он отказался назвать фамилию подозреваемого.

Напомним, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя главы СБУ Виктора Трепака.

По словам В.Трепака, он передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долл. бывшим и нынешним чиновникам.