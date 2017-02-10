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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НАБУ готовятся передать в САП второе подозрение по делу "черной бухгалтерии ПР"

Киев • УНН

 • 9968 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро готовятся передать специализированной антикоррупционной прокуратуре второе подозрение по делу "черной бухгалтерии Партии регионов". Об этом на пресс-конференции заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

В НАБУ готовятся передать в САП второе подозрение по делу "черной бухгалтерии ПР"

"Как раз второе подозрение сейчас детективы собираются передать антикоррупционным прокурорам в антикоррупционную прокуратуру, насколько мне доложили. Подозрение готовится", - сказал А.Сытник.

При этом он отказался назвать фамилию подозреваемого.

Напомним, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя главы СБУ Виктора Трепака.

По словам В.Трепака, он передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долл. бывшим и нынешним чиновникам.

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