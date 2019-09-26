Генпрокурор звільнив двох своїх заступників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посад заступників Генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.
"У зв’язку зі вступом в дію Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 25 вересня 2019 року підписав накази про звільнення з посад заступників Генерального прокурора С. Кізя та Ю. Столярчука", - йдеться у повідомленні.
У ГПУ нагадали, що раніше Генпрокурор звільнив з посад заступника Генерального прокурора Анжелу Стрижевську, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора Анатолія Матіоса, першого заступника Генерального прокурора України Юрія Севрука та першого заступника Генпрокурора Дмитра Сторожука.