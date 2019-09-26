Генпрокурор уволил двух своих заместителей

"В связи с вступлением в действие Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 25 сентября 2019 года подписал приказы об увольнении с должностей заместителей Генерального прокурора С. Кизя и Ю. Столярчука", - говорится в сообщении.

В ГПУ напомнили, что ранее Генпрокурор уволил с должностей заместителя Генерального прокурора Анжелу Стрижевскую, заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса, первого заместителя Генерального прокурора Украины Юрия Севрука и первого заместителя Генпрокурора Дмитрия Сторожук.