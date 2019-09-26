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Генпрокурор уволил двух своих заместителей

Киев • УНН

 • 15202 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Генпрокурор уволил двух своих заместителей

"В связи с вступлением в действие Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 25 сентября 2019 года подписал приказы об увольнении с должностей заместителей Генерального прокурора С. Кизя и Ю. Столярчука", - говорится в сообщении.

В ГПУ напомнили, что ранее Генпрокурор уволил с должностей заместителя Генерального прокурора Анжелу Стрижевскую, заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса, первого заместителя Генерального прокурора Украины Юрия Севрука и первого заместителя Генпрокурора Дмитрия Сторожук.

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