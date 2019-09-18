Генпрокурор звільнив свою заступницю Стрижевську
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади заступника Генпрокурора Анжели Стрижевської. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.
"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, керуючись статтею 9 Закону України “Про прокуратуру”, 18 вересня 2019 року підписав наказ про звільнення з посади заступника Генерального прокурора А. Стрижевської", — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посад першого заступника Генпрокурора Юрія Севрука та начальника Департаменту Генеральної прокуратури України Володимира Бедриківського.