Генпрокурор уволил своего заместителя Стрижевскую

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности заместителя Генпрокурора Анжелы Стрижевской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.