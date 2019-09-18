Генпрокурор уволил своего заместителя Стрижевскую
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности заместителя Генпрокурора Анжелы Стрижевской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", 18 сентября 2019 года подписал приказ об освобождении от должности заместителя Генерального прокурора А. Стрижевской", - говорится в сообщении.
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Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил от должностей первого заместителя генпрокурора Юрия Севрука и начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины Владимира Бедрикивского.