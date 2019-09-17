Рябошапка встановив дедлайн для реорганізації ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Ми хочемо до кінця року провести левову частину реорганізації Офісу генерального прокурора: затвердити нову структуру, чисельність і переформатування центрального апарату. Про це сказав Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка під час виступу на Комітеті з питань правоохоронної діяльності, передає УНН.
Рябошапка зазначив, що їх дедлайн - Новий рік, бо саме до кінця року вони планують провести левову частину реорганізації Офісу генерального прокурора.
"До кінця року ми б хотіли ... затвердження нової структури, чисельності і переформатування центрального апарату", - сказав Рябошапка.
Раніше головний військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що трьох місяців вистачить для того, щоб перевести військову прокуратуру в спеціалізовану прокуратуру протидії злочинам у сфері національної безпеки і оборони.