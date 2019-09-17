Чумак озвучив терміни для початку реформи військової прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Трьох місяців вистачить для того, щоб перевести військову прокуратуру в спеціалізовану прокуратуру протидії злочинам у сфері національної безпеки і оборони. На цьому наголосив головний військовий прокурор Віктор Чумак під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, передає УНН.
За його словами, військова прокуратура буде реформовуватися не одномоментно. Чумак також нагадав про визначені Генеральним прокурором терміни.
"... реформа починається з 1 січня. Два з половиною місяці - граничний термін, коли ми маємо починати формувати вже нову структуру... До трьох місяців - це буде нормальний термін для того, щоб перевести прокуратуру в спеціалізовану прокуратуру протидії злочинам у сфері національної безпеки і оборони”, - зазначив головний військовий прокурор.
Нагадаємо, у Генпрокуратурі скасували засекречення декларацій військових прокурорів.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор призначив головним військовим прокурором Віктора Чумака.