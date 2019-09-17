Чумак озвучил сроки для начала реформы военной прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Трех месяцев хватит для того, чтобы перевести военную прокуратуру в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны. Об этом заявил главный военный прокурор Виктор Чумак во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передает УНН.
По его словам, военная прокуратура будет реформовуватися не одномоментно. Чумак также напомнил об определенных Генеральным прокурором сроки.
"... реформа начинается с 1 января. Два с половиной месяца - предельный срок, когда мы должны начинать формировать уже новую структуру ... До трех месяцев - это будет нормальный срок для того, чтобы перевести прокуратуру в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны", - отметил главный военный прокурор.
Напомним, в Генпрокуратуре отменили засекречивания деклараций военных прокуроров.
Как сообщал УНН, Генпрокурор назначил главным военным прокурором Виктора Чумака.