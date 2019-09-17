Чумак озвучил сроки для начала реформы военной прокуратуры

По его словам, военная прокуратура будет реформовуватися не одномоментно. Чумак также напомнил об определенных Генеральным прокурором сроки.

"... реформа начинается с 1 января. Два с половиной месяца - предельный срок, когда мы должны начинать формировать уже новую структуру ... До трех месяцев - это будет нормальный срок для того, чтобы перевести прокуратуру в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны", - отметил главный военный прокурор.

Напомним, в Генпрокуратуре отменили засекречивания деклараций военных прокуроров.

Как сообщал УНН, Генпрокурор назначил главным военным прокурором Виктора Чумака.