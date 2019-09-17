Рябошапка установил дедлайн для реорганизации ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Мы хотим до конца года провести львиную долю реорганизации Офиса генерального прокурора: утвердить новую структуру, численность и переформатирование центрального аппарата. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во время выступления на комитете по вопросам правоохранительной деятельности, передает УНН.
Рябошапка отметил, что их дедлайн - Новый год, потому что именно к концу года они планируют провести львиную долю реорганизации Офиса генерального прокурора.
"До конца года мы бы хотели ... утверждения новой структуры, численности и переформатирования центрального аппарата", - сказал Рябошапка.
Ранее главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что трех месяцев хватит для того, чтобы перевести военную прокуратуру в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны.