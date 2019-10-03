На должность заместителя Рябошапки претендует экс-заместитель главы СБУ Трепак
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак претендует на должность заместителя генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на декларацию Трепака.
В декларации Трепака указывается, что он претендует на должность прокурора отдела ГПУ и заместителя прокурора.
Также, согласно данным декларации, Трепак обладает четвертью почти 100-метровой квартиры в Киеве. Кроме того, на него зарегистрирован объект незавершенного строительства (летняя терраса) во Львовской области и карабин Blaser R8.
Как сообщалось ранее, Трепак, передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долл бывшим и нынешним чиновникам.
Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил от должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.