Рябошапка назначил эксзамглавы СБУ Трепака своим заместителем
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Виктора Трепака на должность заместителя Генпрокурора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 октября 2019 года подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем Генерального прокурора", - говорится в сообщении.
Виктор Трепак с 2000 года был призван на военную службу в органы СБУ, где проходил ее на оперативных и руководящих должностях. С 2015 по 2016 годы Виктор Трепак занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Как сообщал УНН, на должность заместителя Рябошапки претендовал экс-заместитель главы СБУ Трепак.