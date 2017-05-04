Рух транспорту від просп. Академіка Корольова до просп. Відрадного у Києві обмежать 8-9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Через облаштування дорожнього покриття, 8 та 9 травня з 07:00 до 20:00 на вул. 9 Травня рух транспорту на ділянці від просп. Академіка Корольова до просп. Відрадного буде обмежено. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"8 та 9 травня з 07:00 до 20:00 у зв’язку з облаштуванням верхнього шару дорожнього покриття на вул. 9 Травня рух транспорту на ділянці від просп. Академіка Корольова до просп. Відрадного буде обмежено", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху.
Як повідомляв УНН 4 травня, сьогодні у столиці буде перекрито рух транспорту на вул. Трублаїні та вул. 9 Травня.
Також на вихідних у Києві перекриють рух транспорту на вул. М.Трублаїні.