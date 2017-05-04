Движение транспорта от просп. Академика Королева до просп. Отрадного в Киеве ограничат 8-9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Из-за обустройства дорожного покрытия, 8 и 9 мая с 07:00 до 20:00 на ул. 9 мая движение транспорта на участке от прос. Академика Королева до просп. Отрадного будет ограничено. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"8 и 9 мая с 07:00 до 20:00 в связи с обустройством верхнего слоя дорожного покрытия на ул. 9 мая движение транспорта на участке от просп. Академика Королева до просп. Отрадного будет ограничено", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.
Как сообщал УНН 4 мая, сегодня в столице будет перекрыто движение транспорта на ул. Трублаини и ул. 9 Мая.
Также на выходных в Киеве перекроют движение транспорта на ул. М.Трублаини.