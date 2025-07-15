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"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом
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Рубіо поговорив з європейськими міністрами про припинення війни в Україні

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що пріоритетом президента Трампа є припинення війни в Україні шляхом довгострокового врегулювання через переговори. Це обговорювалося під час переговорів з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії.

Рубіо поговорив з європейськими міністрами про припинення війни в Україні

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо під час переговорів з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії наголосив, що пріоритетом президента Дональда Трампа залишається припинення війни росії в Україні шляхом довгострокового врегулювання через переговори. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Держдепу США.

Деталі

Зазначається, що держсекретар США Марко Рубіо провів переговори з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії щодо зміцнення стабільності на Близькому Сході та забезпечення того, щоб Іран не розробляв і не отримував ядерну зброю.

Крім того, щодо війни між рф проти України Рубіо підкреслив, що пріоритетом Глави Білого дому залишається припинення війни шляхом довгострокового врегулювання за допомогою переговорів.

Нагадаємо

Як повідомив Президент США Дональд Трамп, розмови з російським диктатором володимиром путіним завжди були приємними, однак після них росія запускала ракети по українських містах. Трамп наголосив, що путін обманював багатьох лідерів, але не його, хоча й утримався від прямого визнання російського диктатора вбивцею. Про це Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Також американський лідер заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.  

"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом14.07.25, 21:52 • 7580 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Марк Рютте
Державний департамент США
НАТО
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Tesla
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