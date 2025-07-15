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Рубио поговорил с европейскими министрами о прекращении войны в Украине

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что приоритетом президента Трампа является прекращение войны в Украине путем долгосрочного урегулирования через переговоры. Это обсуждалось во время переговоров с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.

Рубио поговорил с европейскими министрами о прекращении войны в Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио во время переговоров с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании подчеркнул, что приоритетом президента Дональда Трампа остается прекращение войны России в Украине путем долгосрочного урегулирования через переговоры. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Госдепа США.

Детали

Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании по укреплению стабильности на Ближнем Востоке и обеспечению того, чтобы Иран не разрабатывал и не получал ядерное оружие.

Кроме того, относительно войны между РФ и Украиной Рубио подчеркнул, что приоритетом Главы Белого дома остается прекращение войны путем долгосрочного урегулирования с помощью переговоров.

Напомним

Как сообщил Президент США Дональд Трамп, разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным всегда были приятными, однако после них Россия запускала ракеты по украинским городам. Трамп подчеркнул, что Путин обманывал многих лидеров, но не его, хотя и воздержался от прямого признания российского диктатора убийцей. Об этом Трамп заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Также американский лидер заявил, что "очень недоволен" Россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

"Договорились чаще созваниваться": Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом14.07.25, 21:52 • 7162 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Марко Рубио
Марк Рютте
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
НАТО
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Германия
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Украина
Иран
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