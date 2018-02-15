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Розклад виступів українських спортсменів на шостий день Олімпіади-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У шостий змагальний день Олімпійських ігор українці на аренах Пхьончхану братимуть участь у восьми видах змагань, інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

О 3:00 за київським часом дебютант Ігор Владислав Гераскевич (скелетон) розпочне кваліфікаційні заїзди.

З 3:15 відбудуться перші спроби жінок у гігантському слаломі, де змагатиметься Ольга Книш. Друга спроба — о 6:45.

На 4:00 призначені змагання для Івана Ковбаснюка разом із іншими учасниками у швидкісному спуску.

О 8:30 Марина Анцибор та Тетяна Антипенко вийдуть на старт 10 км вільним стилем у лижних гонках.

Далі відбудуться дві біатлонні гонки. Спочатку з 10:15 індивідуальна гонка (15 км) у біатлоністок, перенесена через погані умови. На старт заявлені Валя і Віта Семеренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина. А о 13:00 на старт вийдуть біатлоністи — Артем Прима, Артем Тищенко, Сергій Семенов та Володимир Сємаков.

Також о 13:00 відбудуться кваліфікаційні змагання у фристайлі, повітряна акробатика. На свій перший старт вийде Ольга Полюк.

Крім того додамо, що о 14:30 — командна естафета санкарів.

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