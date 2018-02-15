Расписание выступлений украинских спортсменов на шестой день Олимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В шестой соревновательный день Олимпийских игр украинцы на аренах Пхенчхан участвовать в восьми видах соревнований, информирует УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
В 3:00 по киевскому времени дебютант Игорь Владислав Гераскевич (скелетон) начнет квалификационные заезды.
С 3:15 состоятся первые попытки женщин в гигантском слаломе, где соревноваться Ольга Кныш. Вторая попытка - в 6:45.
На 4:00 предназначены соревнования для Ивана Ковбаснюк вместе с другими участниками в скоростном спуске.
В 8:30 Марина Анцибор и Татьяна Антипенко выйдут на старт 10 км свободным стилем в лыжных гонках.
Далее состоятся две биатлонные гонки. Сначала с 10:15 индивидуальная гонка (15 км) в биатлонисток, перенесена из-за плохих условий. На старт заявленные Валя и Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина. А в 13:00 на старт выйдут биатлонисты - Артем Прима, Артем Тищенко, Сергей Семенов и Владимир Семаков.
Также в 13:00 состоятся квалификационные соревнования во фристайле, воздушная акробатика. На свой первый старт выйдет Ольга Полюк.
Кроме того добавим, что в 14:30 - командная эстафета саночников.