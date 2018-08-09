Російський омбудсмен надіслала нові фото Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова надіслала українській стороні фотографії українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує в російській тюрмі вже 88-й день. Про це Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook, оприлюднивши отримані фото, передає УНН.
“Тільки-но від Уповноваженого РФ надійшли фото Олега Сенцова. За інформацією, яку їй передали, Олег активний, ходить дивитися телевізор, читає книжки, пише щось час від часу. Всі, цитую, дивуються, як він витримує, стан його задовільний”, — написала Л.Денісова.
Як повідомила російська сторона, О.Сенцов розуміє, що люди хвилюються про нього, і дозволив зробити фото.
Нагадаємо, 8 серпня сестра українського політв’язня Олега Сенцова Наталія Каплан заявила про те, що її брат перебуває в поганому фізичному стані і “кінець близький”.
Олег Сенцов зараз перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, що утримуються в Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року по звинуваченню в підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" в Росії вніс Сенцова в список політв'язнів.