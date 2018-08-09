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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский омбудсмен прислала новые фото Сенцова

Киев • УНН

 • 14514 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила украинской стороне фотографии украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме уже 88-й день. Об этом Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, обнародовав полученные фото, передает УНН.

Российский омбудсмен прислала новые фото Сенцова

"Только-что от Уполномоченного РФ пришли фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - написала Л.Денисова.

Как сообщила российская сторона, О.Сенцов понимает, что люди волнуются о нем, и позволил сделать фото.

Напомним, 8 августа сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и "конец близок".

Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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