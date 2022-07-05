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Російська армія не захопила всю Луганську область - Арестович

Російська армія не захопила всю Луганську область - Арестович

Київ • УНН

 • 112888 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович під час розмови з російським правозахисником та публіцистом Марком Фейгіним заявив, що російська армія не захопила всю Луганську область, пише УНН.

Деталі

Як зауважив Арестович, російська армія не вийшла на кордон із Луганською областю. Вони дуже близькі, але там ще залишається сіра зона.

Цитата

"Формально Луганська область не є їхньою. Зрозуміло, що сторони приписують собі страшні успіхи, але якщо тверезо подивитися, то обидві сторони виконали свої завдання. Вони вийшли на межі Луганська, а ми завдали їм поразки, затримали їх до прибуття західної допомоги", - сказав Арестович.

Чиновник заявив, що наступ у Луганській області - це останній успіх російської армії в Україні.

Нагадаємо

Збройні сили України вийшли з Лисичанська без втрат.

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