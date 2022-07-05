Російська армія не захопила всю Луганську область - Арестович

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Як зауважив Арестович, російська армія не вийшла на кордон із Луганською областю. Вони дуже близькі, але там ще залишається сіра зона.

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"Формально Луганська область не є їхньою. Зрозуміло, що сторони приписують собі страшні успіхи, але якщо тверезо подивитися, то обидві сторони виконали свої завдання. Вони вийшли на межі Луганська, а ми завдали їм поразки, затримали їх до прибуття західної допомоги", - сказав Арестович.

Чиновник заявив, що наступ у Луганській області - це останній успіх російської армії в Україні.

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