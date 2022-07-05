Взяття Лисичанська – це останній успіх російської армії в Україні, - Арестович

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"Наступ у Луганській області - це останній успіх російської армії в Україні. Мається на увазі великий успіх. Село якесь можуть взяти. Я просто знаю, що твориться у військах Росії. Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Рубіжне - це міста середньої величини. Вони їх брали 90 діб із великою кількість військових, втратили велику кількість людей. Ми з Лисичанська просто відступили", - сказав Радник голови Офісу Президента.

Арестович зауважив, що росіяни можуть узяти ще села, але міст не візьмуть.

"Побачимо, як вони братимуть Слов'янськ та Краматорськ", – додав Арестович.

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Збройні сили України вийшли з Лисичанська без втрат.