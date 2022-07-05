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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Взяття Лисичанська – це останній успіх російської армії в Україні, - Арестович

Взяття Лисичанська – це останній успіх російської армії в Україні, - Арестович

Київ • УНН

 • 134884 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович під час розмови з російським правозахисником та публіцистом Марком Фейгіним сказав, що взяття Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська було останнім успіхом російської армії на території України, передає УНН.

Цитата

"Наступ у Луганській області - це останній успіх російської армії в Україні. Мається на увазі великий успіх. Село якесь можуть взяти. Я просто знаю, що твориться у військах Росії. Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Рубіжне - це міста середньої величини. Вони їх брали 90 діб із великою кількість військових, втратили велику кількість людей. Ми з Лисичанська просто відступили", - сказав Радник голови Офісу Президента.

Арестович зауважив, що росіяни можуть узяти ще села, але міст не візьмуть.

"Побачимо, як вони братимуть Слов'янськ та Краматорськ", – додав Арестович.

Нагадаємо

Збройні сили України вийшли з Лисичанська без втрат.

Українські Національні Новини

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