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Роналдінью вийшов на волю після шести місяців арешту у Парагваї

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Суд в Парагваї звільнив з-за під домашнього арешту колишнього футболіста збірної Бразилії Роналдінью і його брата Роберто де Ассісу, повідомила місцева газета ABC Color, пише УНН.

Роналдінью вийшов на волю після шести місяців арешту у Парагваї

Вони перебували під вартою в Парагваї майже шість місяців, з 5 березня. Влада країни запідозрила обох у в’їзді в країну за фальшивими паспортами.

Роналдінью і його брату дозволили повернутися в Бразилію. Ексфутболіст повинен виплатити штраф 90 тис. доларів, а Роберто де Ассісу — 110 тис. Ці гроші підуть на боротьбу з коронавірусом, повідомили в суді.

Колишнього футболіста збірної Бразилії, “Барселони” і “Мілана” Роналдінью і його брата затримали в Парагваї на початку березня. Влада країни запідозрила їх у в’їзді в країну за фальшивими паспортами. У готелі, де проживали Роналдінью і його брат, пройшли обшуки, в ході яких поліція вилучила парагвайські паспорти і мобільні телефони. Справжнього закордонного паспорта Роналдінью позбавили в 2018 році через несплату податків.

Довідка: Роналдіньо — чемпіон світу 2002 року в складі збірної Бразилії. За “Барселону” він виграв два чемпіонати Іспанії в 2005 і 2006 роках. У тому ж 2006-му він став переможцем Ліги чемпіонів, а в 2011 році, виступаючи за “Мілан”, — золотим призером першості Італії.

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