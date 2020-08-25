Роналдиньо вышел на свободу после шести месяцев ареста в Парагвае

Они находились под стражей в Парагвае почти шесть месяцев, с 5 марта. Власти страны заподозрили обоих во въезде в страну по фальшивым паспортам.

Роналдиньо и его брату разрешили вернуться в Бразилию. Экс-футболист должен выплатить штраф 90 тыс. долларов, а Роберто де Ассису — 110 тыс. Эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом, сообщили в суде.

Бывшего футболиста сборной Бразилии, “Барселоны” и “Милана” Роналдиньо и его брата задержали в Парагвае в начале марта. Власти страны заподозрили их во въезде в страну по фальшивым паспортам. В гостинице, где проживали Роналдиньо и его брат, прошли обыски, в ходе которых полиция изъяла парагвайские паспорта и мобильные телефоны. Настоящего загранпаспорта Роналдиньо лишили в 2018 году из-за неуплаты налогов.

Справка: Роналдиньо — чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии. За “Барселону” он выиграл два чемпионата Испании в 2005 и 2006 годах. В том же 2006-м он стал победителем Лиги чемпионов, а в 2011 году, выступая за “Милан”, — золотым призером первенства Италии.