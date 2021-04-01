РНБО завтра планує зібратися на засідання

Цитата:

"РНБО планує зібратись завтра", - повідомило джерело.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що раз або два рази на місяць за необхідністю будуть збирати засідання й обговорювати питання, які є важливі для країни.



19 березня Данілов повідомляв, що на наступному засіданні Ради національної безпеки та оборони України обговорять боротьбу з контрабандою через державний кордон.