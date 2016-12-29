Рівненщина отримала кошти на житло для сімей загиблих військових та інвалідів АТО
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Майже 15,5 млн грн надійшли на Рівненщину для придбання 22 квартир для сімей загиблих військовослужбовців та ветеранів АТО, які отримали інвалідність. Про це УНН повідомили у прес-службі Рівненської ОДА.
Уже в 2017 такі родини зможуть самостійно обрати найбільш прийнятне для них житло.
“Цього року уряд змінив механізм забезпечення житлом таких сімей. Тепер вони на власний розсуд розпоряджатимуться, яке купувати житло. Такий механізм дасть можливість уникнути незадоволення квартирами, придбаними владою”, — підкреслив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.
Нагадаємо, торік за державні кошти на Рівненщині купили 31 квартиру для родин загиблих та інвалідів АТО.