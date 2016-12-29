Ровенская область получила средства на жилье для семей погибших военных и инвалидов АТО
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Почти 15,5 млн грн поступило в Ровенскую область для приобретения 22 квартир для семей погибших военнослужащих и ветеранов АТО, которые получили инвалидность. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Ровенской ОГА.
Уже в 2017 г. такие семьи смогут самостоятельно выбрать наиболее приемлемое для них жилье.
"В этом году правительство изменило механизм обеспечения жильем таких семей. Теперь они по своему усмотрению будут распоряжаться, какое покупать жилье. Такой механизм позволит избежать недовольства квартирами, приобретенными властью", - подчеркнул заместитель главы Ровенской ОГА Игорь Тимошенко.
Напомним, в прошлом году за государственные средства в Ровенской области купили 31 квартиру для семей погибших и инвалидов АТО.