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Ринок слабоалкогольних напоїв: світові тенденції і що п'ють українці

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. У світі спостерігається тенденція до спаду споживання міцних алкогольних напоїв. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Національного об’єднання виробників алкогольних коктейлів (НОВАК).

Ринок слабоалкогольних напоїв: світові тенденції і що п'ють українці

Натомість, за інформацією виробників, дедалі більшої популярності серед українців набувають напої із заниженим вмістом алкоголю. Йдеться про слабоалкогольні товари, різноманітні настоянки.

“Світовий тренд до зменшення вживання міцного алкоголю набуває дедалі більших обертів, споживачі цікавляться відсотком чистого спирту і обирають напої з мінімальним його вмістом, максимально легкі. Крім того, споживач тягнеться до природних смаків, усе більше вимагає вмісту натуральних фруктових соків і шукає оригінальних поєднань”, — розповіли в об’єднанні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вища якість — нижча ціна: українська настоянка із зубрівки стала фаворитом сліпих дегустацій

Загальновідомі бренди оперативно реагували на зміну смаків споживчів. Так, про наміри представити ринку слабоалкогольний напій нещодавно повідомили у Coca-Cola. Вперше за 125-річне існування, компанія планує створити 5% алкогольний напій “чжухай”.

Також, з новинкою на ринок слабоалкогольних напоїв має намір вийти ще один всесвітньо відомий виробник — Jack Daniel’s. Компанія випустила гібридний алкоголь — сидр з додаванням свого фірмового віскі Tennessee Cider.

Не пасуть задніх і українські виробники алкоголю. Так, у відповідь на світові тренди, компанія Beverage Trading Company представила оновлені настоянки ТМ “Природна Колекція”. До колекції увійшли такі напої: настоянки “На березових бруньках”, “На березових бруньках перцева з медом”, “Журавлина” та “Традиційна Зубрівка”.

У Національному об’єднанні виробників алкогольних коктейлів зауважили, що український споживач “крокує в ногу” із закордонним. Із 2013 року вітчизняний ринок слабоалкогольних напоїв стрімко падав, а у 2017 вперше показав зростання.

Експерти також розповіли, що близько 91% українського ринку слабоалкогольних напоїв розділено між двома найбільшими гравцями: групою компаній “Нові продукти” та ЗАТ “Оболонь”.

23% належить піонеру ринку — SHAKE™. Ще 6% відсотків припадає на KING’S BRIDGE™ у двох смаках (джин з тоніком та джин з грейпфрутовим соком ) та 4% на LONGmixER — лонгдрінк зі смаком екзотичних фруктів (виробник Beverage Trading Company). 

Як писав УНН, запровадження заборон на продаж алкогольних напоїв не мають очікуваного ефекту, і замість зменшення вживання, провокують споживачів до купівлі нелегального товару. 

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