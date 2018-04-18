Рынок слабоалкогольных напитков: мировые тенденции и что пьют украинцы

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 12984 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 32808 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 58200 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 72900 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 98522 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 136597 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 103489 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 133973 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187041 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 283266 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.1м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 145113 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 134662 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 116311 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 159222 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 105197 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 106625 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 160662 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 404575 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 363294 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 448003 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 11682 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 12313 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 22692 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 33239 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 39217 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Рынок слабоалкогольных напитков: мировые тенденции и что пьют украинцы

Киев • УНН

 • 26969 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В мире наблюдается тенденция к спаду потребления крепких алкогольных напитков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Национального объединения производителей алкогольных коктейлей (Новак).

Рынок слабоалкогольных напитков: мировые тенденции и что пьют украинцы

Однако, по информации производителей, все большую популярность среди украинцев приобретают напитки с заниженным содержанием алкоголя. Речь идет о слабоалкогольных товарах, различных настойках.

"Мировой тренд к уменьшению употребления крепкого алкоголя приобретает все большие обороты, потребители интересуются процентом чистого спирта и выбирают напитки с минимальным его содержанием, максимально легкие. Кроме того, потребитель тянется к естественным вкусам, все больше требует содержания натуральных фруктовых соков и ищет оригинальные сочетания", - рассказали в объединении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Высшее качество - низкая цена: украинская настойка из зубровки стала фаворитом слепых дегустаций

Общеизвестные бренды оперативно реагировали на изменение вкусов потребительских. Так, о намерениях представить рынку слабоалкогольный напиток недавно сообщили в Coca-Cola. Впервые за 125-летнее существование, компания планирует создать 5% алкогольный напиток "Чжухай".

Также, с новинкой на рынок слабоалкогольных напитков намерен выйти еще один всемирно известный производитель - Jack Daniel's. Компания выпустила гибридный алкоголь - сидр с добавлением своего фирменного виски Tennessee Cider.

Не отстают и украинские производители алкоголя. Так, в ответ на мировые тренды, компания Beverage Trading Company представила обновленные настойки ТМ "Природная Коллекция" . В коллекцию вошли такие напитки: настойки "На березовых бруньках", "На березовых бруньках перечная с медом", "Клюква" и "Традиционная Зубровка".

В Национальном объединении производителей алкогольных коктейлей отметили, что украинский потребитель "шагает в ногу" с зарубежным. С 2013 года отечественный рынок слабоалкогольных напитков стремительно падал, а в 2017 году впервые показал рост.

Эксперты также рассказали, что около 91% украинского рынка слабоалкогольных напитков разделены между двумя крупнейшими игроками: группой компаний "Новые продукты" и ЗАО "Оболонь".

23% принадлежит пионеру рынка - SHAKE™. Еще 6% процентов приходится на KING'S BRIDGE™ в двух вкусах (джин с тоником и джин с грейпфрутовым соком) и 4% в LONGmixER - лонгдринк со вкусом экзотических фруктов (производитель Beverage Trading Company).

Как писал УНН, введение запретов на продажу алкогольных напитков не имеют ожидаемого эффекта, и вместо уменьшения употребления, провоцирует потребителей к покупке нелегального товара.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88