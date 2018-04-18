Рынок слабоалкогольных напитков: мировые тенденции и что пьют украинцы

Однако, по информации производителей, все большую популярность среди украинцев приобретают напитки с заниженным содержанием алкоголя. Речь идет о слабоалкогольных товарах, различных настойках.

"Мировой тренд к уменьшению употребления крепкого алкоголя приобретает все большие обороты, потребители интересуются процентом чистого спирта и выбирают напитки с минимальным его содержанием, максимально легкие. Кроме того, потребитель тянется к естественным вкусам, все больше требует содержания натуральных фруктовых соков и ищет оригинальные сочетания", - рассказали в объединении.

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Общеизвестные бренды оперативно реагировали на изменение вкусов потребительских. Так, о намерениях представить рынку слабоалкогольный напиток недавно сообщили в Coca-Cola. Впервые за 125-летнее существование, компания планирует создать 5% алкогольный напиток "Чжухай".

Также, с новинкой на рынок слабоалкогольных напитков намерен выйти еще один всемирно известный производитель - Jack Daniel's. Компания выпустила гибридный алкоголь - сидр с добавлением своего фирменного виски Tennessee Cider.

Не отстают и украинские производители алкоголя. Так, в ответ на мировые тренды, компания Beverage Trading Company представила обновленные настойки ТМ "Природная Коллекция" . В коллекцию вошли такие напитки: настойки "На березовых бруньках", "На березовых бруньках перечная с медом", "Клюква" и "Традиционная Зубровка".

В Национальном объединении производителей алкогольных коктейлей отметили, что украинский потребитель "шагает в ногу" с зарубежным. С 2013 года отечественный рынок слабоалкогольных напитков стремительно падал, а в 2017 году впервые показал рост.

Эксперты также рассказали, что около 91% украинского рынка слабоалкогольных напитков разделены между двумя крупнейшими игроками: группой компаний "Новые продукты" и ЗАО "Оболонь".

23% принадлежит пионеру рынка - SHAKE™. Еще 6% процентов приходится на KING'S BRIDGE™ в двух вкусах (джин с тоником и джин с грейпфрутовым соком) и 4% в LONGmixER - лонгдринк со вкусом экзотических фруктов (производитель Beverage Trading Company).

Как писал УНН, введение запретов на продажу алкогольных напитков не имеют ожидаемого эффекта, и вместо уменьшения употребления, провоцирует потребителей к покупке нелегального товара.