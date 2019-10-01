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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Реінтеграція Донбасу: Зеленський анонсував новий закон

Київ • УНН

 • 17028 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня 2019 року, тож парламент розробить новий закон. Про це під час брифінгу у вівторок сказав Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Реінтеграція Донбасу: Зеленський анонсував новий закон

"Я хочу окремо поговорити про найбільшу страшилку останніх тижнів під назвою "формула Штайнмайєра" і що означає ця формула. Це одне-два речення, ось і все. Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі за умови, коли там відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та стандартами демократичних виборів", - сказав Президент.

Так, Зеленський пообіцяв, що "ніяких виборів під дулом кулеметів не буде".

"Дуже важливий момент: закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон, який розроблятиме новий парламент у тісній комунікації та публічному обговоренні з суспільством. У цьому новому законі не буде перейдено жодної "червоної лінії". Саме тому нема і не буде ніякої капітуляції", - додав він.

Нагадаємо, Україна погодила текст формули Штайнмайєра.

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