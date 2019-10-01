Реінтеграція Донбасу: Зеленський анонсував новий закон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня 2019 року, тож парламент розробить новий закон. Про це під час брифінгу у вівторок сказав Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Я хочу окремо поговорити про найбільшу страшилку останніх тижнів під назвою "формула Штайнмайєра" і що означає ця формула. Це одне-два речення, ось і все. Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі за умови, коли там відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та стандартами демократичних виборів", - сказав Президент.
Так, Зеленський пообіцяв, що "ніяких виборів під дулом кулеметів не буде".
"Дуже важливий момент: закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон, який розроблятиме новий парламент у тісній комунікації та публічному обговоренні з суспільством. У цьому новому законі не буде перейдено жодної "червоної лінії". Саме тому нема і не буде ніякої капітуляції", - додав він.
Нагадаємо, Україна погодила текст формули Штайнмайєра.