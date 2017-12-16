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"Реал" вдруге поспіль став переможцем Клубного чемпіонату світу

"Реал" вдруге поспіль став переможцем Клубного чемпіонату світу

Київ • УНН

 • 15311 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Мадридський “Реал” став першим клубом в історії, який завоював два поспіль титули на Клубному чемпіонаті світу з футболу, що пройшов в ОАЕ, інформує кореспондент УНН.

Єдине взяття воріт протистояння проти бразильського “Греміо” відбулося на 53 хвилині. Лідер нападу “галактікос” Кріштіану Роналду завдав точного удару зі штрафного — м’яч пройшов між гравцями, які стояли у стінці та потрапив у нижній кут воротаря “Греміо” (1:0).

Таким чином, “Реал” наздогнав “Барселону” за кількістю завойованих титулів турніру — по три.

Додамо, що у матчі за 3-тє місце мексиканська “Пачука” обіграла “Аль-Джазіру” 4:1.

Як повідомляв УНН, Роналду став найкращим бомбардиром в історії Клубних чемпіонатів світу.

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