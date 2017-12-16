"Реал" во второй раз подряд стал победителем Клубного чемпионата мира

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 17687 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101148 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103085 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103337 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117801 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103678 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106081 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112801 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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"Реал" во второй раз подряд стал победителем Клубного чемпионата мира

"Реал" во второй раз подряд стал победителем Клубного чемпионата мира

Киев  •  УНН

 • 15309 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Мадридский “Реал” стал первым клубом в истории, завоевавшим два подряд титула на Клубном чемпионате мира по футболу, который прошел в ОАЭ, передает корреспондент УНН.

Единственное взятие ворот противостояния против бразильского “Гремио” произошло на 53 минуте. Лидер нападения “галактикос” Криштиану Роналду нанес точный удар со штрафного — мяч прошел между игроками, которые стояли в стенке и попал в нижний угол вратаря “Гремио” (1: 0).

Таким образом, “Реал” догнал “Барселону” по количеству завоеванных титулов турнира — по три.

Добавим, что в матче за 3-е место мексиканская “Пачука” обыграла “Аль-Джазира” 4: 1.

Как сообщал УНН, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории клубных чемпионатов мира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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