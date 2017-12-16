"Реал" во второй раз подряд стал победителем Клубного чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Мадридский “Реал” стал первым клубом в истории, завоевавшим два подряд титула на Клубном чемпионате мира по футболу, который прошел в ОАЭ, передает корреспондент УНН.
Единственное взятие ворот противостояния против бразильского “Гремио” произошло на 53 минуте. Лидер нападения “галактикос” Криштиану Роналду нанес точный удар со штрафного — мяч прошел между игроками, которые стояли в стенке и попал в нижний угол вратаря “Гремио” (1: 0).
Таким образом, “Реал” догнал “Барселону” по количеству завоеванных титулов турнира — по три.
Добавим, что в матче за 3-е место мексиканская “Пачука” обыграла “Аль-Джазира” 4: 1.
Как сообщал УНН, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории клубных чемпионатов мира.