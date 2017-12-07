Рада включила до порядку денного питання про мораторій на продаж землі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада включила до порядку денного вісім законопроектів щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, передає кореспондент УНН.
Передбачається, що це питання буде розглянуто протягом сьогоднішнього пленарного засідання.
Нагадаємо, що під час засідання Погоджувальної ради було піднято питання про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель і досягнуто домовленності, що це питання буде врегулявано до кінця поточного року.
Як повідомляв УНН, Андрій Парубій зазначив, що профільний комітет не визначився стосовно законопроекту про продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення і переконаний, що “парламент до кінця року проголосує за продовження мораторію”.