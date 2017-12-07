Рада включила в повестку дня вопрос о моратории на продаж земли
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня восемь законопроектов о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент УНН.
Предполагается, что этот вопрос будет рассмотрен в течение сегодняшнего пленарного заседания.
Напомним, что во время заседания Согласительного совета был поднят вопрос о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель и достигнуто договоренности, что этот вопрос будет врегулявано до конца текущего года.
Как сообщал УНН, Андрей Парубий отметил, что профильный комитет не определился относительно законопроекта о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения и убежден, что "парламент до конца года проголосует за продление моратория".