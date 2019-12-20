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Рада відправила на доопрацювання законопроект про внутрішній водний транспорт

Рада відправила на доопрацювання законопроект про внутрішній водний транспорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна Рада України відправила на доопрацювання до комітету з питань транспорту та інфраструктури законопроект №1182 та альтернативні №1182-1, №1182-2 про внутрішній водний транспорт. Відповідне рішення підтримали 316 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

"Ставлю на голосування пропозицію комітету направити до комітету для підготовки на повторне перше читання проект закону про внутрішній водний транспорт", - зазначив голова ВРУ Дмитро Разумков.

Так, відповідне рішення було підтримане 316 народними депутатами України.

Законопроект №1182 про внутрішній водний транспорт передбачає правове врегулювання правовідносин в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах та встановлення економічних та організаційних засад діяльності внутрішнього водного транспорту.

На думку авторів законопроекту, його прийняття забезпечить уніфікацію термінології у галузі водного транспорту та виключення колізій у відповідній галузі законодавства. А також сприятиме розвитку берегової інфраструктури внутрішнього водного транспорту, покращення стану річкового господарства.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що перевезення зерна в Україні має відбуватись річковим транспортом по Дніпру замість того, щоб перевантажувати дороги.

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