Р.Ердоган запропонував винести на референдум питання про вступ до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловився за проведення референдуму про вступ країни в Євросоюз. Виступаючи на конференції, він сказав, що новий плебісцит може бути проведено після наміченого на 16 квітня референдуму щодо конституційної реформи та перехід до президентської форми правління, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Після цього ми можемо вирішити, чи ми хочемо провести референдум і про переговори (про вступ до ЄС. — Ред.), і будемо дотримуватися того, що народ вирішить”, — заявив Р.Ердоган.