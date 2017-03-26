Р.Эрдоган предложил вынести на референдум вопрос о вступлении в ЕС

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался за проведение референдума о вступлении страны в Евросоюз. Выступая на конференции, он сказал, что новый плебисцит может быть проведен после намеченного на 16 апреля референдума по конституционной реформе и переходе к президентской форме правления, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .