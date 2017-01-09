П'яний миколаївець розтрощив автомобіль, з'їхавши з траси у сніговий замет

Як з’ясувалось, 41-річний мешканець Миколаївського району, керуючи транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, не врахував дорожні обставини та погодні умови і, не впоравшись з керуванням, допустив з’їзд з дороги.

Транспортний засіб зупинився за 20 метрів від проїзної частини. Водій та два його пасажири відмовились від госпіталізації. За результатами медичного обслідування, усі троє знаходились у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), що карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Встановлюються обставини ДТП.

Нагадаємо, кількість ДТП в Житомирі через негоду збільшилась в 4 рази.