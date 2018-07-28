Путін нагородив тренера збірної РФ з футболу оредном
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент РФ Володимир Путін вручив тренеру збірної РФ Станіславу Черчесову орден Олександра Невського. Про це на своїй сторінці написав у Twitter російський журналіст Дмитро Смірнов, передає УНН.
"Путін вручив Станіславу Черчесову орден Олександра Невського: У Кремлі нагороджують футболістів збірної Росії", - написав журналіст.
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Також Смірнов процитував слова Черчесова: "Ми свою справу робили не через нагороди, а тому що ми представляємо Росію, гідність і честь нашої країни".
Нагадаємо, на ЧС-2018 Росія поступилась збірній Хорватії.
Путин вручил Станиславу Черчесову орден Александра Невского: В Кремле награждают футболистов сборной России pic.twitter.com/BqBSX5fF5H— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 липня 2018 р.