Путін нагородив тренера збірної РФ з футболу оредном

"Путін вручив Станіславу Черчесову орден Олександра Невського: У Кремлі нагороджують футболістів збірної Росії", - написав журналіст.

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Також Смірнов процитував слова Черчесова: "Ми свою справу робили не через нагороди, а тому що ми представляємо Росію, гідність і честь нашої країни".

Нагадаємо, на ЧС-2018 Росія поступилась збірній Хорватії.

Путин вручил Станиславу Черчесову орден Александра Невского: В Кремле награждают футболистов сборной России pic.twitter.com/BqBSX5fF5H