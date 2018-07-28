Путин наградил тренера сборной РФ по футболу оредном
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент РФ Владимир Путин вручил тренеру сборной РФ Станиславу Черчесову орден Александра Невского. Об этом на своей странице написал в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов, передает УНН.
"Путин вручил Станиславу Черчесову орден Александра Невского: В Кремле награждают футболистов сборной России", - написал журналист.
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Также Смирнов процитировал слова Черчесова: "Мы свое дело делали не из-за наград, а потому что мы представляем Россию, достоинство и честь нашей страны".
Напомним, на ЧМ-2018 Россия уступила сборной Хорватии.
Путин вручили Станиславу Черчесову орден Александра Невского: В Кремле награждают футболистов сборной России pic.twitter.com/BqBSX5fF5H- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 28 июля 2018