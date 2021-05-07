Протест на Банковій: двом активістам розширили підозру

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Учасникам акції під Офісом Президента на підтримку Сергія Стерненка Євгену Строканю та Давиду Гаджимурадову додали до підозри нову статтю. Про це журналісту УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.

Деталі

Так, джерело підтвердило, що Строканю та Гаджимурадову днями додали нову статтю - 338 ККУ (наруга над державними символами).

Також адвокат Строканя Дмитро Біловчук підтвердив журналісту УНН, що його клієнту додали нову статтю.

Доповнення

Слідчі поліції за погодженням з прокурорами повідомили про підозру сімом особам у зв’язку з порушеннями, вчиненими на акції протесту під стінами Офісу Президента 20 березня.

Затриманим інкримінують хуліганство. Також було відкрито провадження ще за однією статтею ККУ — за фактом умисного знищення або пошкодження майна.

Учасників акції під Офісом Президента — Євгена Строканя, Сергія Філімонова, Влада Сорда, Артема Лісовця, Давида Гаджимурадова та Романа Ратушного — суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Пізніше суд скасував домашній арешт Ратушному.

Окрім того, суд змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний лідеру руху “Гонор” Сергію Філімонову та Олексію Білковському.

Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.

У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на акції протесту чоловік б’є шибки дверей Офісу Президента.

Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.

Проте в управлінні адміністративними будинками Державного управління справами повідомили, що орієнтовна вартість робіт з ремонту та відновлення будівлі Офісу Президента, після акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, становить 1 571 610 гривень.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП.

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