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Протести під ОП: про підозру повідомлено вже сімом особам

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Наразі слідчі поліції за погодженням з прокурорами повідомили про підозру сімом особам у зв’язку з порушеннями, вчиненими на акції протесту під стінами Офісу Президента 20 березня. Про це заявив під час виступу у парламенті голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“За фактом цих подій розпочато досудове розслідування за чотирма статтями КК України — хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предметів, заздалегідь підготовлених для нанесення тілесних ушкоджень; умисне знищення або пошкодження майна; наруга над державними символами; виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки нацистського режиму. Наразі слідчі поліції за погодженням з прокурорами повідомили про підозру сімом особам”, — сказав Клименко.

Деталі

Так, з його слів, серед згаданих осіб:

  • чоловік 25 років, хуліганство; розбив скло вхідних дверей ОП, у нього вилучили ніж. За рішенням суду перебуває під домашнім арештом. Раніше притягувався до крим. відповідальності за дезертирство та носіння холодної зброї. Вчора відносно цього підозрюваного поліцейські склали адмінпротокол за самовільне присвоєння собі права носіння державних нагород;
  • чоловік 26 років, хуліганство; щодо свастики, яку намалював на стіні ОП; символ з’явився після завершення акції, о 23:35.

За даними Правоохоронців, участь у заході взяли понад 1,5 тис. учасників. Трохи більше 5% з них вчиняли активні агресивні дії.

Мітингувальники використали більше сотні фаєрів, понад 80 петард, кілька десятків балончиків та пляшок з фарбою, 15 салютних установок, і це лише попередні підрахунки, сказав Клименко.

Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту з вимогою справедливості для активіста Сергія Стерненка та інших. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.

Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.

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