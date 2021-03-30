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Протесты под ОП: о подозрении сообщено уже семерым лицам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Сейчас следователи полиции по согласованию с прокурорами сообщили о подозрении семи лицам в связи с нарушениями, совершенными на акции протеста под стенами Офиса Президента 20 марта. Об этом заявил во время выступления в парламенте председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“По факту этих событий начато досудебное расследование по четырем статьям УК Украины — хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, заранее подготовленных для нанесения телесных повреждений; умышленное уничтожение или повреждение имущества; надругательство над государственными символами; изготовление, распространение, а также публичное использование символики нацистского режима. Сейчас следователи полиции по согласованию с прокурорами сообщили о подозрении семи лицам”, — сказал Клименко.

Детали

Так, по его словам, среди упомянутых лиц:

  • мужчина 25 лет, хулиганство; разбил стекло входной двери ОП, у него изъяли нож. По решению суда находится под домашним арестом. Ранее привлекался к угол. ответственности за дезертирство и ношение холодного оружия. Вчера в отношении этого подозреваемого полицейские составили админпротокол за самовольное присвоение себе права ношения государственных наград;
  • мужчина 26 лет, хулиганство; касательно свастики, которую нарисовал на стене ОП; символ появился после завершения акции, в 23:35.

По данным правоохранителей, в мероприятии приняли более 1,5 тыс. участников. Не более 5% из них совершали активные агрессивные действия.

Митингующие использовали более сотни файеров, более 80 петард, несколько десятков баллончиков и бутылок с краской, 15 салютных установок, и это только предварительные подсчеты, сказал Клименко.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста с требованием справедливости для активиста Сергея Стерненко и других. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.

В результате массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.

Украинские Национальные Новости

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