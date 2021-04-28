Протест на Банковій: суд пом'якшив запобіжний захід Філімонову

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний лідеру руху “Гонор” Сергію Філімонову, який є підозрюваним у справі щодо хуліганства під час акції під Офісом Президента 20 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на юридичну компанію, яка представляє його інтереси.